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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كرم جبر: لا تعارض بين صلاحيات «المجلس الأعلى» ووزارة الإعلام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:24 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن قوانين تنظيم الإعلام تنظم الصلاحيات للمجلس والهيئات، أما وزارة الإعلام فلها صلاحيات محددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد أي تعارض بينهما.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس الأعلى للإعلام: حدثت مشكلة في الفترة الماضية بين وزارة الإعلام والهيئات بسبب اعتقاد خاطئ بشأن عدم استقلالية الهيئات والمجلس.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد اجتماعه الثاني اليوم لمناقشة بعض الأنشطة والأمور التنظيمية، وأيضا الدورة التدريبية للصحفيين السبت المقبل بحضور رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء الهيئات الإعلامية يعقبه سلسلة من الدورات التدريبية.

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