ضبط 20 كيلو من أسماك الأرنب الفاسدة بدمياط

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بدمياط، حملة للتفتيش على اللحوم بقيادة طارق يوسف أبوالنجا مدير إدارة المجازر، ودينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش، بالاشتراك وضياء الدين قنديل مدير الإدارة التموينية برأس البر، حيث تمكنت من ضبط ٢٠ كيلو جرام من أسماك الأرنب الفيلية السامة بعد اشتباههم فيها، وبعد الفحص تبين أنها سمكة الأرنب والتي تم تقطيعها لاستخدامها.كما تم ضبط سمك ١٥كيلو جرام من سمك التونة الفاسد، هذا وتم ضبط ١٧كيلو جرام من أسماك الماكريل المنتهي الصلاحية و١٠ كيلوجرام من الدواجن الفاسدة و١٢ كيلو جرام من اللحوم المعصجة المفرومة و١٦ كيلو جرام المصنعات منتهية الصلاحية.تم التحفظ على المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين للقانون كل الشكر والتقدير لإدارة المجازر والتفتيش لجهودهم المبذولة لوصول الغذاء الآمن للمواطنين.