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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
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سياسي

لجنة المرأة بحزب المحافظين تطلق نبادرة «فن يشكل وعي»

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:24 م
داليا فكري
داليا فكري
محمد الشريف
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أطلقت لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين مبادرة "فن يشكل وعي" تحت إشراف الدكتورة أميرة الهندوم أستاذ مساعد للرسم والتصوير بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية. وتهدف المبادرةللتوعية للتعبير عن قضايا المرأة بالفن التشكيلي ومخاطبة المجتمع من خلاله وعمل معرض افتراضي إلكتروني لدعم المرأة ومنه انطلاق معرض للفن التشكيلي يشرح الهدف من اللوحات التي شارك فيها عددا كبيرا من الفنانين من مختلف الجامعات.

وتشير داليا فكري رئيس لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين، أن المبادرة ستعمل على التوعية من خلال الفن عن دور المرأة المؤثر في المجتمع وستلقي نظرة عن العنف الموجه إليها وكيفية مواجهته يتضمن هذا أيضا، شرح أهمية تمكين المرأة السياسي واحترام صوتها ووجهة نظرها الذي يصنع فارق كبير في المجتمع مشيرة أن هناك لوحات مقدمة ستشرح ضرورة عدم التمييز ضد المرأة وأهمية وصولها للمواقع والمناصب القيادية كالقضاءوغيره، والتوعية لممارسة حقها السياسي إلى جانب شرح العنف الموجه إليها في مناطق العمل وكيفية مواجهته وذلك عبر الورش التي ستقام على هامش المعرض الذي ستقدمه المبادرة.

ومن جانبها تقول الفنانة أميرة الهندوم إن هناك دورا كبيرا للفن التشكيلي في دعم المرأة العربية وذلك على عدة مستويات كمساندة المرأة وتعريفها بحقوقها وواجباتها وسلامة المرأة النفسية كذلك دورا في التمكين الاقتصادي للمرأة حيث يعتبر الفن المنصة الآمنة للدفاع عن حقوق المرأة وهو رسالة تحفيزية موجهة للمرأة العربية من خلال الأعمال الفنية سيتم من خلالها فتح الباب لاستقبال أعمال كافة الفنانين والموهوبين من جامعات مصر وغيرها ليتم عرض الصورة النمطية عن المرأة بالفن وكيفية مناهضتها.

وتشير غادة الرميلي، وكيل لجنة المرأة بالحزب وخبيرة الدعم النفسي أن الفن أقرب طريقة وأسرعها للتعبير عن ما يؤرق المجتمع بدون هجوم عليه لأنه يستخدم الرمزية في التعبير ويجسد الكثير من الألم النفسي لدى الفتيات والنساء عبر الريشة واللون ولهذا يلقى استحسان كبير لدى الشارع لهذا نري عمل فني عبر أفضل من ألف ورشة توعوية، مؤكدة أن هناك الكثير من القصص والروايات التي يروي عنها الناجيات من التحرش عبر الفن بصورة أفضل لهذا جاءت فكرة المبادرة والمعرض.

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