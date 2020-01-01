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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جاسوس الحركة .. تعرف على المعلومات التي قدمها القيادي في حماس لإسرائيل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:22 م
كتائب القسام
كتائب القسام
سارة شريف
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أفادت تقارير عبرية أن القيادي العسكري الكبير في القسام- الذراع العسكري لحركة حماس، والتي أفادت تقارير بأنه تجسس لصالح إسرائيل في غزة، وفر في النهاية إلى اسرائيل بعد كشفه، عن طريق عملية للموساد في إطار عملية استغرق 72 ساعة لتجهيزها.

بحسب التقارير فإنه قام بنقل معلومات عن تحركات حماس، كما قدم معلومات عن مواقع تخزين الصواريخ في غزة، قواعد تدريبات وايضا أماكن تواجد القيادة السياسية والعسكرية للتنظيم. في المقابل فان حماس وإسرائيل تلتزمان الصمت بكل ما يتعلق بالقضية.

وذكر التقرير أنهم في حماس أصيبوا "بالجنون" بعد الكشف عن القيادي في القيادة البحرية لحركة حماس وتعاونه مع اسرائيل، بموجب تقارير في غزة.

ونقلا عن مصادر فلسطينية، فإن حركة حماس شرعت بحملة اعتقالات وإقالات في وحدات الحراسة والامن التابعة للتنظيم في اعقاب الكشف عن الحادث، في المقابل فإن عدداً من القادة السياسيين والعسكريين التابعين للتنظيم غيروا عناوين سكنهم.

ووفقا لهذه المصادر، فإن قائد حماس إسماعيل هنية يتابع بنفسه التحقيقات بالحادث، وطالب من المحققين إطلاعه بشكل شخصي عن التطورات، في حماس بدأوا تغيير أنظمة الامن التي كانت في التنظيم حتى الآن وفتحوا تحقيقات واسعة تتعلق بمجالات اخرى، في حماس يتحدثون عن الموضوع بحذر لحساسيته الشديدة.

وقالت التقارير الفسطينية إن القيادي العسكري أخذ معه حاسوبا يشمل "معلومات سرية خطيرة" مع مبلغ مالي واجهزة تنصت، وذكروا انه الضابط الثاني في حماس الذي يشتبه في تعاونه مع اسرائيل.

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