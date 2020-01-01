ماكرون يفرض وضع كمامات في الأماكن العامة المغلقة

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إلزاميا في كافة الأماكن العامة المغلقة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يبدو أنه عاد ينتشر.وقال في حديث متلفز: "أود أن يصبح وضع الكمامات إلزاميا في كافة الأماكن العامة المغلقة" موضحا أن تطبيق ذلك سيبدأ في الأول من أغسطس.وأضاف "لدينا مؤشرات تفيد بأن انتشار العدوى بدأ مجددا ولو قليلًا" في فرنسا.وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 30 ألف شخص في فرنسا في حين تحذر السلطات الصحية من أي تراخ في التدابير الوقائية.