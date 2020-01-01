مجلس مدينة كفر الزيات يفض سوق عشوائي

قام الجهاز التنفيذي بمجلس مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، بقيادة رئيس المجلس، بحملة مكبرة لفض سوق الثلاثاء، والذي يُقام في نفس التوقيت من الاسبوع بالمدينة، وعندما وجدت الحملة تعنت من الباعة الجائلين، إستخدم القائمين علي الحملة بمجلس المدينة خراطيم المياه فى تفريق الباعة الجائلين، وفض السوق العشوائى.كان الباعة الجائلين قد افترشوا السوق بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بمنع الأسواق للحد من انتشار وباء كورونا، واحتل الباعة الجائلين بفروشاتهم الطريق، ضاربين بكل التعليمات والإجراءات عرض الخائن، وعلى الفور انتقلت حملة مكبرة من مجلس مدينة كفر الزيات، وتم خلالها فض السوق وتفريق الباعة الجائلين، وتطهير شارع السوق وتحذير الباعة الجائلين بعدم إقامة السوق لعدم التعرض للمساءلة القانونية.