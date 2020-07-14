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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحدث ظهور لـ«شيكو» من داخل حمام السباحة (صورة)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:13 م
شيكو
شيكو
ياسمين عباس
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شارك الفنان شيكو، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر شيكو في الصورة من داخل حمام السباحة، وعلق عليها قائلًا: "صيف جديد يعني نظارة جديدة معروفة"، ونالت إطلالته إعجاب الآلاف من متابعيه.

وشارك شيكو في بطولة مسلسل "اللعبة" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2020، من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، بطولة هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا، منى جمال.

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