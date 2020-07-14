أحدث ظهور لـ«شيكو» من داخل حمام السباحة (صورة)

وشارك شيكو في بطولة مسلسل "اللعبة" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2020، من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، بطولة هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا، منى جمال.







شارك الفنان شيكو، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر شيكو في الصورة من داخل حمام السباحة، وعلق عليها قائلًا: "صيف جديد يعني نظارة جديدة معروفة"، ونالت إطلالته إعجاب الآلاف من متابعيه.