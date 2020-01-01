وفاة مريض بكورونا وشفاء اثنين بـ«عزل مطاي» في المنيا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لمسؤول في التامين الصحي، بينما أعلنت عن تعافي حالتين لاثنين من كبار السن، داخل مستشفى مطاي المركزي للعزل شمال المحافظة.وكانت مديرية الصحة قد أعلنت عن وفاة "وائل - س" - 42 سنة - مسؤول الحفظ بهيئة التأمين الصحي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورنا المستجد (كوفيد 19)، وأشرفت إدارة الطب الوقائي بالمديرية، ومديرية الأمن على إجراءات دفن المتوفى.كما أعلن مستشفى مطاي المركزي، شمال المنيا والمخصص لاستقبال مرضى كورونا ضمن 14 مستشفى على مستوي المحافظة، عن شفاء وتعافي حالتين لشخصين من كبار السن الحالة الأولى تبلغ من العمر ٦٤ سنة والثانية ٧٣ سنة، وخروجهما من المستشفى.ومن جهته، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة مواصلة الإجراءات الوقائية والاحترازية وأعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج المستشفيات والهيئات والإدارات الحكومية ومنع أي شخص من الدخول لهذه الأماكن إلا بعد ارتداء الكمامة، وتطبيق الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمكافحة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.