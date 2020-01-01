«لجنة كورونا»: الحالات المترددة على المستشفيات أقل حدة من الفترات السابقة

قال الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان وعضو اللجنة العلمية المنوطة بوضع بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا المترددة على المستشفيات أقل حدة وشدة عن الفترات السابقة، وهو ما لاحظته اللجنة خلال متابعتها للحالات الواردة على مستشفيات الفرز والعزل بالجمهورية.وأشار أمين في تصريحات لـ "الدستور" إلى أن المستشفيات تتعامل بشكل أكثر احترافية مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من حيث تعريف الحالات والتشخيص المبكر، إلى جانب وعي المواطنين في التوجه للمستشفيات عند الشعور بأي أعراض مبدئية تتشابه مع أعراض كورونا بشكل يساهم في اكتشاف الحالات وعلاجها مبكرًا مما يساهم في ارتفاع نسب الشفاء من الفيروس.وفى سياق متصل سجلت وزارة الصحة والسكان أمس الإثنين، 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بالفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 77 حالة جديدة.كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 24975 حالة، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".