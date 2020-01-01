«حماية المستهلك»: تلقينا شكاوى بشأن شركة تسويق إلكتروني وهمية

أكدت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الجهاز تلقى عددًا من الشكاوى خلال الفترة الماضية تتعلق بالتسوق الإلكتروني وعدم عرض الأسعار عللا المنتجات وعرضها بالمخالفة للقانون على الخاص مما يعد تلاعبًا في الأسعار وغشًا تجاريًا يعاقب عليه القانون.وأضافت أن هناك شركات وهمية وشركات معلنة من خلال الإنترنت تحت بير السلم وليس لها عنوان أو تليفونات أو تقوم بتغيير تليفوناتها أو إذا كان لها مقر الشركة تقوم بغلقه حتى لايصل إليه المستهلك بعد التضليل والخداع له.وأشارت أنه كان لابد من تطبيق قانون حماية المستهلك على هؤلاء وتحرير محاضر لهم للمخالفين.