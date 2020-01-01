سعود يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بالإدارة العامة لرعاية الشباب

انتهت جولة الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، منذ قليل، بموقع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث باشر أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لكافة الأبنية والمنشآت واللاندسكيب للموقع العام بها.يأتي ذلك في إطار الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تقوم بها الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، للتطوير الشامل والتحديث المستمر بكافة مواقع الجامعة بما يجعلها تواكب روح العصر ويفي باحتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين ويحقق أفضل مستويات الكفاءة، مع الاستغلال الأمثل لكافة موارد وإمكانات الجامعة.