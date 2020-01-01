رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعود يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بالإدارة العامة لرعاية الشباب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:04 م
جولة نائب رئيس جامعة
جولة نائب رئيس جامعة عين شمس
إسراء جمال
طباعة
انتهت جولة الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، منذ قليل، بموقع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث باشر أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لكافة الأبنية والمنشآت واللاندسكيب للموقع العام بها.

يأتي ذلك في إطار الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تقوم بها الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، للتطوير الشامل والتحديث المستمر بكافة مواقع الجامعة بما يجعلها تواكب روح العصر ويفي باحتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين ويحقق أفضل مستويات الكفاءة، مع الاستغلال الأمثل لكافة موارد وإمكانات الجامعة.

موضوعات متعلقة

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

الخطيب يدلي بأقواله في بلاغه ضد رئيس الزمالك

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكاره نسب ابنتها بالدقهلية

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

آخر كواليس صفقات الأهلي والزمالك.. بيراميدز عامل مشترك

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيوان قد يحمل سر علاج كورونا

خطر كورونا على المصابين بفقر الدم المنجلي

توهج فضائي فائق يقلق علماء الفلك

علماء يحذرون من كارثة على الأرض

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
«حنو» الرئيس.. و«ثمار» العدالة الاجتماعية
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
المزيد

الثقافة

«كل يوم شاعر».. منى الغريبي تشارك بـ«ما بين قلمي ورقعة ذاكرتي»

صدور الجزء الرابع من يوميات «تولستوي» عن آفاق للنشر

تأجيل الجنادرية بالسعودية إلى الربع الأول من عام 2021 بسبب كورونا

وزير الثقافة الأردني: الكاريكاتير يعبر عن الوجدان الشعبي