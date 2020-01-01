رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إنهاء تطوير وصيانة مطار طابا استعدادًا لاستقبال الرحلات السياحية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:02 م
مطار طابا
مطار طابا
محمود السعدى
طباعة
تناول مصدر مسؤول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استعدادات مطار طابا الدولي لاستقبال أولى الرحلات الجوية السياحية "شارتر" القادمة من دولة بولندا، بعد فتح حركة الطيران بالمطارات المصرية بداية من الشهر الجارى، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود السياحية الوافدة إلى المدنية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار طابا الدولي قد انهت كافة أعمال التطوير خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة تشغيل المطار، وتركيب منظومة الكاميرات الحرارية بصالات المطار التى يبلغ عددها (٤) كاميرات، ووضع الإرشادات الخاصة بالتباعد الإجتماعى والعلامات الإرشادية وكذا الضوابط الاحترازية بالمطار، بالإضافة إلى تطوير المباني الإدارية وتجميل المحيط الخارجي للمطار.

وأشار المصدر، أن مطار طابا الدولي بقيادة اللواء جوي أسامة أمين قد تلقى إخطارًا من شركات السياحية، يفيد بوصول اولى الرحلات الجوية غير المنتظمة إلى مدينة طابا قادمة من دولة بولندا، والتى تعتبر أول الرحلات السياحية التى يستقبلها المطار منذ 4 شهور عقب تعليق حركة الطيران بالمطارات المصرية نتيجة انشتار وتفشى فيروس كورونا المستجد القاتل بمختلف انحاء العالم.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكاره نسب ابنتها بالدقهلية

الأرصاد: الصيف هذا العام أفضل ولم نتعرض لموجات حارة حتى الآن (فيديو)

رقم خيالي.. أغلى فاتورة لرعاية مريض كورونا في مصر

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

آخر كواليس صفقات الأهلي والزمالك.. بيراميدز عامل مشترك

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية انا وجوزي"

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيوان قد يحمل سر علاج كورونا

خطر كورونا على المصابين بفقر الدم المنجلي

توهج فضائي فائق يقلق علماء الفلك

علماء يحذرون من كارثة على الأرض

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
«حنو» الرئيس.. و«ثمار» العدالة الاجتماعية
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
المزيد

الثقافة

أمل جمال: «الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب» تعتمد منطق الغابة كواقع موازٍ

«نزهة الغراب».. كتاب جديد للسوري خليل صويلح

اليوم حفل شعري غنائي لـ أحمد عزب ومحمد ياسر في ساقية الصاوي

رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل خطة عودة النشر