إنهاء تطوير وصيانة مطار طابا استعدادًا لاستقبال الرحلات السياحية

تناول مصدر مسؤول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استعدادات مطار طابا الدولي لاستقبال أولى الرحلات الجوية السياحية "شارتر" القادمة من دولة بولندا، بعد فتح حركة الطيران بالمطارات المصرية بداية من الشهر الجارى، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود السياحية الوافدة إلى المدنية.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار طابا الدولي قد انهت كافة أعمال التطوير خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة تشغيل المطار، وتركيب منظومة الكاميرات الحرارية بصالات المطار التى يبلغ عددها (٤) كاميرات، ووضع الإرشادات الخاصة بالتباعد الإجتماعى والعلامات الإرشادية وكذا الضوابط الاحترازية بالمطار، بالإضافة إلى تطوير المباني الإدارية وتجميل المحيط الخارجي للمطار.وأشار المصدر، أن مطار طابا الدولي بقيادة اللواء جوي أسامة أمين قد تلقى إخطارًا من شركات السياحية، يفيد بوصول اولى الرحلات الجوية غير المنتظمة إلى مدينة طابا قادمة من دولة بولندا، والتى تعتبر أول الرحلات السياحية التى يستقبلها المطار منذ 4 شهور عقب تعليق حركة الطيران بالمطارات المصرية نتيجة انشتار وتفشى فيروس كورونا المستجد القاتل بمختلف انحاء العالم.