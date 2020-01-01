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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يدون شكره وتقديره للأطقم الطبية بمستشفى أسوان التخصصي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:02 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بكتابة خطاب، في دفتر تسجيل الحضور، خلال زيارته المستشفى التخصصي بأسوان، ضمن جولته التفقدية لمشروعات المحافظة اليوم، برفقة عدد من الوزراء.

وعبر مدبولي في تدوينته عن كامل شكره وتقديره واحترامه لكل الأطقم الطبية، الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية وعلاج مصابي فيروس كورونا، بكل همة وضمير وكفاح.

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