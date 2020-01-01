محمد السعيد مديرًا جديدًا لـ«عزل أبوخليفة»

قررت المراكز الطبية المتخصصة إقالة الدكتور علي حطب، مدير مستشفى عزل أبوخليفة من منصبه، وتولى الدكتور محمد حسن السعيد، نائب مدير مستشفى عزل أبوخليفة العمل كمدير للمستشفى بداية من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2020.كما شمل القرار إمكانية إلغاء القرار قبل نهاية المدة الزمنية طبقًا لمستوى الأداء ولصالح العمل.