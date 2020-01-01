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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدريس إلبا: كورونا له تأثير صادم على حالتي العقلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:58 م
إدريس إلبا
إدريس إلبا
وكالات
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أكد الممثل البريطاني، إدريس إلبا، أن فيروس كورونا المستجد كان له تأثير صادم على حالته العقلية.

ووفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز"، قال إلبا إنه كان محظوظا لبقائه على قيد الحياة.

وأوضح إلبا أنه تعافى تماما من الفيروس، قائلا: "المرض له تأثير عقلي علىّ، وكنت عديم الأعراض ولم أعانِ من الأعراض الرئيسية التي ظهرت على الجميع".

يذكر أنه في مارس الماضي، أعلنت سابرينا إلبا زوجة إدريس إلبا إصابتها بفيروس كورونا بعدما أعلن زوجها في وقت سابق إصابته بالفيروس.

وأوضح الزوجان أنهما كان يقضيان وقت الحجر الصحي في ممارسة الألعاب الإلكترونية والشطرنج.

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