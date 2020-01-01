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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صور الأقمار الصناعية تثير الشكوك حول تخزين سد النهضة.. و«الري»: مخالفة للتعهدات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:57 م
سد النهضة
سد النهضة
وائل القمحاوى
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انتشرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لخزان سد النهضة الإثيوبي كشفت عن غلق بوابتين من الأربعة السفلية بالسد الإثيوبي، كما تظهر أنه قد بدأ بالامتلاء.

وجاءت الصور في آخر أيام جولات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء وتشغيل السد دون التوصل لاتفاق، إذ أعلنت إثيوبيا منذ عدة أيام رغبتها في ملء خزان السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الحالية.

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن ما يتم تداوله عن ملء سد النهضة سيظهر خلال الأيام المقبلة، خصوصا أنه مع زيادة معدل الفيضان سوف نتمكن من التعرف على حقيقة تخزين المياه خلف السد.

وأشار السباعي في تصريحات لـ«الدستور» إلى أنه في حالة حجز كمية من المياه خلف السد سوف تظهر خاصة مع اقتراب فترة الفيضان.

وأكد أنه من الناحية القانونية فالملء المنفرد يخالف تعهدات إثيوبيا نفسها، كما أن الأنفاق الموجودة بالسد لم يتم إغلاقها حتى الآن، بالإضافة إلى أن هناك عدة آليات لمعرفة هل بدأت إثيوبيا فعلا في ملء بحيرة السد عن طريق معرفة كمية المياه الواردة لمصر.

ولفت إلى أن السنة المائية في مصر تبدأ في أول أغسطس المقبل، وأنه في بداية شهر أغسطس نستطيع التعرف على مدى قيام إثيوبيا بملء خزان سد النهضة من عدمه.
سد النهضة
سد النهضة

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