ارتفاع أعداد مرشحي الشيوخ بالقليوبية إلى 33

شهدت لجنة تلقي أوراق مرشحي مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، هدوءا في رابع أيام الترشيح، حيث تقدم اليوم حتى الآن مرشحين؛ ليرتفع عدد المرشحين إلى 33 مرشحا بينهم 7 سيدات.وتلقت اللجنة أوراق كلا من رضا شحات عبد العليم محمد الدجوي القناطر الخيرية، وسلامة صلاح مطلوع قرية الأحراز بشبين القناطر معلم خبير، وكلاهما مستقلين.وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، تلقت أوراق 31 مرشحا حتى أمس، من بينهم محمد عبدالمجيد الأشهب، وعدد من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الاحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ6 الفردية للمحافظة.فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 40 مرشحا محتملا حتى الآن.وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة، حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.