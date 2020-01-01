طبيب: ‎مع منتصف أغسطس سنشهد انخفاضًا كبيرًا في إصابات كورونا (فيديو)

قال الدكتور وائل صفوت، عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، إنه من المتوقع انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لتكون الأعداد بالعشرات وليس بالمئات وذلك مع حلول منتصف أو آخر شهر أغسطس المقبل.وأضاف صفوت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر2"، أنه كان متوقعا انخفاض أعداد المصابين بكورونا في مصر والعالم مع نهاية شهر يونيو وأوائل شهر يوليو الجاري طبقا لدورة حياة العدوى بالفيروس.وأشار عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية خلال الفترة القادمة من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وإجراءات التطهير والتعقيم للحد من انتشار الإصابة.