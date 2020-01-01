غياب 25 طالبًا عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية بمطروح

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، إن عدد طلاب الثانوية العامة الذين تغيبوا عن أداء امتحانات اليوم الثلاثاء 25 طالبا وطالبة.وأوضح النيلي، في بيان، أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح 10 لجان على مستوى المحافظة 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام، ولجنة بكل من الضبعة وبراني، وسيوة، والسلوم، مع وجود 10 بوابات تعقيم إلكترونية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1838 طالبا وطالبة.