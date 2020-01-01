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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميرغني يتابع إجراءات الوقاية من كورونا بمقار لجان الثانوية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:52 م
صلاح ميرغني
صلاح ميرغني
محمد مهدي
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أجرى صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان منذ الصباح الباكر لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وانتظام الطلاب لمقار اللجان الامتحانية.

مطمئناً على انتظام سير العمل دون مشكلات ومتابعة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات من فيروس كورونا، ووجود جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير ومتابعة تنظيم دخول الطلاب لمقرات اللجان وفقاً للإجراءات الاحترازية.

واطمأن ميرغنى على توافر كل المستلزمات الوقائية، والتزام الجميع بإجراء الكشف عن طريق الكاشف الحراري والمرور من بوابات التعقيم المتوفرة بمدخل كل لجنة، وكذا وجود مسافات متباعدة بين الجميع.

وقد أدى اليوم طلاب المجموعتين الأدبية والعلمية الامتحان بمادة اللغة الأجنبية الثانية اللغة الفرنسية بدأت منذ ١٠ صباحا وتنتهى ١ ظهراً وسط إجراءات احترازية وقائية لضمان وحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

وفى نفس السياق ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة غرفة العمليات بديوان عام المديرية لمتابعة سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة مع ٥ غرف فرعية بالإدارات التعليمية الخمس الخارجة – الداخلة – الفرافرة – بلاط- باريس من خلال شبكة سكايب، موجهاً بالمتابعة المستمرة لسير منظومة العمل وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري.

ووجه خالص الشكر والتقدير للتعاون المشترك والمثمر بين قطاع التعليم بالمحافظة وقطاع أمن الوادى الجديد، وقطاع الصحة وجميع الأجهزة المعنية لتوفير الجو الآمن والملائم للطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.
صلاح ميرغني
صلاح ميرغني
صلاح ميرغني
صلاح ميرغني

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