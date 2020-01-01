بريطانيا توقف مشاركة هواوي في إنشاء شبكات الجيل الخامس

أفادت شبكة سكاي نيوز الاخبارية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستوقف مشاركة شركة هواووي في إنشاء الجيل الخامس اعتبارًا من نهاية العام الجاري.وخلال الفترة الماضية اكدت وكالة رويترز، أن بريطانيا تخاطر بإلغاء علاقتها الطويلة الأمد مع الصين إذا منعت شركة هواوي من شبكاتها للجيل الخامس (5G) بناء على طلب من الولايات المتحدة، كجزء من معركة عالمية من أجل التفوق التكنولوجي، وذلك وفقًا لتصريحات مسؤول شركة هواوي في المملكة المتحدة لوكالة رويترز.وقال (جون براون) John Browne، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العملاقة (BP): إن هواوي أصبحت كلعبة كرة قدم سياسية في نزاع تجاري متصاعد بين القوتين العظميين، وبريطانيا قد تتعرض لضرر في هذه العملية.ومنحت بريطانيا في وقت سابق من هذا العام الشركة الصينية دورًا محدودًا فيما يتعلق ببناء شبكات الجيل الخامس (5G)، لكن العقوبات الأمريكية الجديدة على تكنولوجيا الرقاقات شككت في وضعها كمورد موثوق به، ومن المرجح أن يتخذ الوزراء موقفا أكثر صرامة.