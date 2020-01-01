مدير دار «فصلة»: صناعة الكتب تعاني من القرصنة (فيديو)

قال عمر الحضري، مدير دار فصلة للنشر والتوزيع، إن صناعة الكتب سواء في شكلها الورقي أو الإلكتروني تعاني من قرصنة الكتب، لافتًا إلى أن هناك انتهاكًا كبيرًا لحقوق الملكية للنشر والطباعة حتى في المنصات الإلكترونية للكتب يتم تسريب النسخ PDF ونسبتها إلى جهة أخرى.وأضاف "الحضري"، خلال لقائه برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن دور النشر المختلفة تحاول مواجهة تلك القرصنة من خلال طرح الكتب بأسعار مناسبة، مما لا يسبب عبئًا على المواطن فيتوجه إلى النسخ غير الأصلية، وتسهيل إجراءات الدفع على المواطنين.وأوضح أن هناك فرقًا واضحًا بين النسخ الأصلية للكتب والنسخ المزورة والمطبوعة، لأن النسخ الأصلية تكون ذات جودة أعلى وطباعة واضحة، إنما النسخ المزورة في كثير من الأحيان يكون بها عيوب بالطباعة وأخطاء في تسلسل الكتب.وأكد مدير دار فصلة للنشر أن هناك الكثير من القراء لديهم الوعي بالنسخ الأصلية من الكتب سواء الورقية أو الإلكترونية، مشيرًا إلى أن صناعة الكتب لها مشاكلها وعيوبها ولكن لها مميزات مختلفة.