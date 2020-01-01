بإطلالة كلاسيكية.. روجينا تتألق في أحدث ظهور (صور)

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت روجينا بإطلالة كلاسيكية في الصورة مرتدية فستانا قصيرا باللون البيج، وظهرت روجينا بشكل جمالي خطف الأنظار، معتمدة على المكياج الساحر لإبراز ملامحها.يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان.