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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5 أطنان فول «مسوس» بمركز أبوقرقاص في المنيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:43 م
ضبط أطنان فول
ضبط أطنان فول
المنيا ـ على حسين
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ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، اليوم، 5 أطنان فول "مسوس" وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتبين انتشار السوس به بشكل واضح بالعين المجردة.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، إن الحملة انطلقت بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين، تحت إشراف يسري أبوبكر سكرتير الوحدة المحلية، طه فتحي مدير فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا، عفت نبيل، وعجايبى ميخائيل بمكتب تفتيش الأغذية بالإدارة الصحية بمركز أبوقرقاص، رحاب عمارة، رامي ممتاز بإدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، طارق رشيدي، عصام الطبجى بإدارة التموين، وأحمد مختار بمباحث التموين، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة داخل إدارة تموين أبوقرقاص انتظارا لقرارات النيابة العامة.

كما شنت الوحدة المحلية حملة تموينية مكبرة لتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر، وضبط المخالفين للقانون، وأسفرت عن ضبط 2 طن أرز دون فواتير وذلك بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا تحرير 19 محضرا تموينيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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