استمرار انخفاض أعداد مصابي كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، استمرار الانخفاض التدريجي في أعداد مصابي كورونا، مع ارتفاع حالات التعافي.حيث شهد الأسبوع الماضي تعافي وخروج 83 حالة من العزل المخصص لهم بمستشفى بني سويف الجامعي.حيث يولي الدكتور منصور اهتماما كبيرا ومتابعة على مدار الساعة مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى من خلال استعراض الجهود المبذولة داخل العزل بالمستشفى الجامعي والوقوف على مدى كفاءة الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية في المستشفى.وأكد أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.