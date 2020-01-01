رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 179 فدانا في الشرقية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:40 م
إزالة حالة تعد
إزالة حالة تعد
سارة الوردانى
طباعة
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة ٢٤ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٧٩ فدانا و١٨ قيراطا، وإزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف بمساحة ١٠٥٠ متر بمركزى الحسينية وبلبيس.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم الخامس للموجه الـ ١٦ والتي بدأت يوم الأربعاء الماضى ٨ يوليو ٢٠٢٠ لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين والحالات غير الجادة في التقنين والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: الصيف هذا العام أفضل ولم نتعرض لموجات حارة حتى الآن (فيديو)

حار رطب.. تفاصيل حالة طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2020

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

آخر كواليس صفقات الأهلي والزمالك.. بيراميدز عامل مشترك

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية انا وجوزي"

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيوان قد يحمل سر علاج كورونا

خطر كورونا على المصابين بفقر الدم المنجلي

توهج فضائي فائق يقلق علماء الفلك

علماء يحذرون من كارثة على الأرض

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
«حنو» الرئيس.. و«ثمار» العدالة الاجتماعية
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
المزيد

الثقافة

أمل جمال: «الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب» تعتمد منطق الغابة كواقع موازٍ

«نزهة الغراب».. كتاب جديد للسوري خليل صويلح

اليوم حفل شعري غنائي لـ أحمد عزب ومحمد ياسر في ساقية الصاوي

رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل خطة عودة النشر