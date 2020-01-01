إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 179 فدانا في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة ٢٤ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٧٩ فدانا و١٨ قيراطا، وإزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف بمساحة ١٠٥٠ متر بمركزى الحسينية وبلبيس.وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم الخامس للموجه الـ ١٦ والتي بدأت يوم الأربعاء الماضى ٨ يوليو ٢٠٢٠ لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.وأشار المحافظ إلى أن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين والحالات غير الجادة في التقنين والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.