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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الهدوء يسود امتحان «الأنف والأذن» لطلاب «رابعة طب المنوفية»

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:38 م
امتحان مادة الأنف
امتحان مادة الأنف والأذن
ولاء القاضى
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أدى طلاب الفرقة الرابعة امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة وسط أجواء يسودها الهدوء والنظام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتوفير جو صحي آمن للطلاب.

هذا وقد تفقد الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ناصر عبد الباري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات للاطمئنان على الطلاب، وانتظامهم بلجان الامتحانات، وتوزيعهم على مسافات بينية والتأكد من توفير كافة سبل الحماية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمراقبين، وفريق طبي جاهز على مدار الساعة في حالة ظهور أي أعراض مرضية.

ووفرت إدارة الكلية المناخ الملائم لطلاب الفرقة الرابعة وذللت كافة العقبات في دخول الطلاب إلى لجانهم الامتحانية ووضع علامات إرشادية لخط سير الطالب بداية من دخوله باب الكلية مرورا ببوابات التعقيم حتى وصوله إلى مقر لجنته الامتحانية، مع عدم السماح بدخول أي طالب دون الكمامة ووسائل الحماية اللازمة.
امتحان مادة الأنف والأذن
امتحان مادة الأنف والأذن

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