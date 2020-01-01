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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة ترفع 3380 طن مخلفات وتراكمات من الأحياء والمراكز (صور)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:30 م
رفع مخلفات من الأحياء
رفع مخلفات من الأحياء
أحمد أبو المحاسن
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يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم أمس رفع 3380 طن مخلفات على مستوى المحافظة، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة في اطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وشملت مجهودات إزالة المخلفات رفع 40 طنا من جنوب الجيزة و30 طنا ببولاق الدكرور و200 طن من العمرانية و20 طن بالطالبية و40 طن بالوراق و20 طن بأكتوبر و30 طن بالدقي و30 طنا من أبوالنمرس و20 طنا بالصف و24 طنا بأطفيح و50 طنا بالبدرشين و40 طنا بالحوامدية و30 طنا بالعياط و30 طنا بالعجوزة و50 طنا بشمال الجيزة و200 طن بالهرم و41 طنا بكرداسة، بالإضافة إلى حملات هيئة النظافة والتجميل والتي رفعت من خلالها 2295 طن مخلفات وقمامة على مستوى الأحياء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع 90 طن مخلفات صلبة وتراكمات من منطقة القنطرة ببشتيل بمركز أوسيم، بالإضافة إلى رفع 100 طن مخلفات من قرى بهرمس وبرقاش وأبوغالب والمنصورية بمركز منشأة القناطر.

كما تم شن حملات نظافة بقطاع هضبة الأهرام لرفع مستوى النظافة، حيث شملت الحملات مناطق مثلث الضغط والثروة المعدنية وشوارع الجيش جاردينيا إلى جانب رفع المخلفات من 13 قطعة أراضي فضاء شملت 224ب، 118 ط، 15 أ، 181 ج، 306 أ، 105 ز، 491 أ، 53 ج، 91 ب، 582، 583 أ، 338 أ، 116 ن.

وفي نفس الاطار شملت حملات الكنس والتجريد التى نفذتها محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل شوارع البحر الأعظم وربيع الجيزي والمدبح والميدان بحي جنوب وشوارع جدة والصفا وأبوبكر الصديق وميدان الحكمة والمساحة وأبي إمامة وميدان عثمان بن عفان بحى الدقى وجامعة الدول العربية ووادي النيل وجزيرة العرب و26 يوليو والبطل أحمد عبدالعزيز وميدان لبنان بحي العجوزة والأقصر والوحدة ومحمد حجازي والنيل بحي شمال الجيزة، كما تم فرد النجيلة ودعم المسطحات الخضراء بمثلثه كوبرى عباس بجنوب.
رفع مخلفات من الأحياء
رفع مخلفات من الأحياء
رفع مخلفات من الأحياء
رفع مخلفات من الأحياء

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