الزملوط يوجه بسرعة الانتهاء من «سوق التمور» في الخارجة

تفقد صباح اليوم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، موقع مشروع سوق التمور المزمع إقامته بجوار مجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة.ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تقسيم الموقع إلى باكيات وطرحها أمام المزارعين المنتجين لتأجيرها وذلك لعرض منتجاتهم من التمور، مشددًا على منع إقامة أي مجمعات شراء وبيع للتمور خارج السوق خاصة على الطرقات العامة، وذلك لضمان توحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب التجار.وأشار الزملوط إلى إمكانية التوسع في مساحة السوق لاستيعاب أكبر عدد من المنتجين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام صغار المزارعين لتخزين منتجاتهم بثلاجات حفظ التمور بالمجمع بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور.