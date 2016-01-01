رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنفيذ حكم الإعدام على إيراني بتهمة التجسس لصالح أمريكا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:29 م
إعدام إيراني
إعدام إيراني
منار أحمد
طباعة
نقلت وكالة ميزان الايرانية، اليوم الثلاثاء، عن القضاء الإيراني بإعدام موظف متقاعد إيراني باع معلومات حساسة للمخابرات الأميركية.

وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي، إن رضا أصغري، وهو موظف سابق بوزارة الدفاع، باع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني لوكالة المخابرات الأميركية (سي.آي.إيه) وتم إعدامه الأسبوع الماضي.

كما أضاف "في الأسبوع الماضي، نفذنا حكما بالإعدام بحق موظف متقاعد في وزارة الدفاع، تقاعد في عام 2016 وارتبط لاحقا بوكالة المخابرات المركزية الأميركية، وقام ببيع المعلومات التي لديه عن صواريخنا إلى وكالة المخابرات المركزية وأخذ الأموال مقابل ذلك"، وواصل إسماعيلي يقول: "فقد ألقي القبض عليه وحوكم وحكم عليه بالإعدام وأعدم في الأسبوع الماضي"، وذكر أنه يدعى "رضا العسكري".

ويبدو أن المحاكمة تمت بشكل سري للغاية وخلف الأبواب المغلقة، حيث لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية أي خبر عن الاعتقال والمحاكمة، كما لم يقدم المتحدث حيثيات الاعتقال والمحاكمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تعلن هوية الطلاب مصوري امتحان اللغة الأجنبية الثانية

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكاره نسب ابنتها بالدقهلية

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكاره نسب ابنتها بالدقهلية

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيوان قد يحمل سر علاج كورونا

خطر كورونا على المصابين بفقر الدم المنجلي

توهج فضائي فائق يقلق علماء الفلك

علماء يحذرون من كارثة على الأرض

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
«حنو» الرئيس.. و«ثمار» العدالة الاجتماعية
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
المزيد

الثقافة

اليوم حفل شعري غنائي لـ أحمد عزب ومحمد ياسر في ساقية الصاوي

رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل خطة عودة النشر

ساقية الصاوي تستضيف «الأخوة أبو شعر».. 28 يوليو

رنا حلمي تنهي رواية «الهروب من القروش»