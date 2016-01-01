تنفيذ حكم الإعدام على إيراني بتهمة التجسس لصالح أمريكا

نقلت وكالة ميزان الايرانية، اليوم الثلاثاء، عن القضاء الإيراني بإعدام موظف متقاعد إيراني باع معلومات حساسة للمخابرات الأميركية.وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي، إن رضا أصغري، وهو موظف سابق بوزارة الدفاع، باع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني لوكالة المخابرات الأميركية (سي.آي.إيه) وتم إعدامه الأسبوع الماضي.كما أضاف "في الأسبوع الماضي، نفذنا حكما بالإعدام بحق موظف متقاعد في وزارة الدفاع، تقاعد في عام 2016 وارتبط لاحقا بوكالة المخابرات المركزية الأميركية، وقام ببيع المعلومات التي لديه عن صواريخنا إلى وكالة المخابرات المركزية وأخذ الأموال مقابل ذلك"، وواصل إسماعيلي يقول: "فقد ألقي القبض عليه وحوكم وحكم عليه بالإعدام وأعدم في الأسبوع الماضي"، وذكر أنه يدعى "رضا العسكري".ويبدو أن المحاكمة تمت بشكل سري للغاية وخلف الأبواب المغلقة، حيث لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية أي خبر عن الاعتقال والمحاكمة، كما لم يقدم المتحدث حيثيات الاعتقال والمحاكمة.