التحقيق مع 5 متهمات لاستغلال 14 طفلًا في التسول بمدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع 5 سيدات؛ لاتهامهن باستغلال الأطفال وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 5 سيدات، وعاطل، لاتهامهم باستغلال أطفال أحداث بلغ عددهم 14 طفلا فى مراحل عمرية مختلفة -أنجال المتهمات- فى أعمال التسول ببعض المناطق بمدينة نصر بالقاهرة للاستفادة منهم ماديًا.وفي سياق منفصل، كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 11 سيدة حال استغلالهن لمجموعة من الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، حيث بلغ عدد الأطفال 14 حدثًا في مراحل عمرية مختلفة، وهم أنجال المتهمات.وأفاد الأطفال الأحداث قيام أمهاتهم بدفعهم لأعمال التسول وبيع السلع التافهة لاستجداء المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم، كما عثر بحوزة المتهمات على "مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة" من متحصلات نشاطهم فى أعمال التسول.