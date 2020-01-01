إخصائية جراحة ثدي: استقبلنا 6 آلاف مصابة.. وعلاج 80 منهن بـ«أورام دار السلام»

قالت الدكتورة سارة زيتون، إخصائية جراحة الثدي، إن مركز أورام دار السلام يتابع الخدمات الطبية للمواطنين من خلال استئناف مبادرة الرئيس السيسى لدعم صحة المرأة المصرية وتقديم الرعاية الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة.وأضافت سارة زيتون خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المركز استقبل أكثر من 6 آلاف حالة وتم علاج ٨٠ منهن.وأشارت إخصائية جراحة الثدي، إلى أن من ثبت بالفعل أنها مريضة بسرطان الثدي دخلت في المراحل التشخيصية الكاملة، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية التي تضم كل تخصصات سرطان الثدي.