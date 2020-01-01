ضبط 6440 عبوة سجائر للتلاعب بالأسعار خلال 24 ساعة
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:22 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.
أسفرت الجهود -خلال 24 ساعة- عن ضبط 214 قضية بإجمالى مضبوطات 6440 عبوة سجائر من أشخاص تلاعبوا في أسعارها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت الجهود -خلال 24 ساعة- عن ضبط 214 قضية بإجمالى مضبوطات 6440 عبوة سجائر من أشخاص تلاعبوا في أسعارها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.