اليوم حفل شعري غنائي لـ أحمد عزب ومحمد ياسر في ساقية الصاوي

تنظم ساقية الصاوي بالزمالك، اليوم الثلاثاء، حفل شعري غنائي للشاعرين أحمد عزب ومحمد يسري، في تمام السادسة مساء، ويستمر الحفل حتى العاشرة، بحضور مجموعة من المثقفين والأدباء والشعراء. على مسرح النهر.ويتضمن الحفل غناء مجموعة من قصائد عزب أبرزها: موال عن مصر، كورنيش بلدي، حكاية مسلم، ومجموعة من قصائد محمد يسري منها: استيكة، متسيبهاش، فيا قوي منك، وغيرها من القصائد الحديثة.ويشار إلى أن أحمد عزب يلقب بـ "ابن الجنوب"، بدأ فى كتابة الشعر منذ أكثر من 7 سنوات وأقام ما يقرب من 18 حفلة شعر أغلبها علي مسرح ساقية الصاوي.وقام عزب خلال فترة عزل وباء كورونا المستجد بتنظيم عدة حفلات عبر البث المباشر وسط الأراضي الزراعية بأحد محافظات الصعيد في الريف المصري، وشاركه في الحفل المايسترو ثروت علم الدين.