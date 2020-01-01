ضبط 385 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالعمرانية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.وتبين حيازته 385420 عبوة وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.