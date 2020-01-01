ضبط طني سلع غذائية مجهولة المصدر في شركة بالمرج

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية، بمنطقة المرج.وتبين حيازته 2،850 طن سلع غذائية «أرز أبيض، مكرونة» مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.