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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
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أسما شريف منير توجه رسالة مؤثرة لـ متابعيها عبر إنستجرام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:15 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
ياسمين عباس
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شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت أسما شريف منير على الصورة، قائلة: "صباح النور، النهارده يوم حلو، انا عن نفسي قررت كده.. في مرحلة في حياتنا بنوصلها إسمها مرحلة التصالح مع النفس، لما توصل للمرحلة دي هتلاقي نفسك مش مضطر للدخول في أى نقاش أو جدال، ولو حصل ودخلت مش هتحاول تثبت للي بيجادلك إنه غلطان أو إنك صح وتلاقيك بتقوله في سرك" من فضلك خد أفكارك وإمشي ".

وتابعت: "لما حد يكدب عليك هتسيبه يكدب وبدل ما تواجهه بإنه بيكدب هتستمتع بشكله وهو بيكدب مع إنك عارف الحقيقة.. كمان هتتأكد إنك مش هتقدر تصلح الكون وأن الجاهل هيفضل على جهله مهما كان مثقفًا وأن الغبي هيفضل طول عمره غبي.. وهترمي كل مشاكلك وهمومك وكل اللي بيضايقك ورا ضهرك وهتكمل حياتك، ساعات يمكن تفتكر حاجات تضايقك من وقت للتاني، بس ما تقلقش هترجع لحالة التصالح تاني".

وأضافت: "هتمشي في الشارع باشا بإبتسامه كلها سخرية وإنت شايف الناس بتتلون وتتصارع وتخدع بعضها عشان حاجات لا ليها لزوم ولا قيمة.. وهتعرف كويس إن فرحة النهاردة جاى وراها حزن بُكره وحزن النهاردة برضه جاى وراه فرحة بكره، وإن مافيش حاجة بتدوم ولا رد لقضاء الله.. مش هيفرق معاك مين بيسأل عليك ومين ما بيسألش.. ومش حيشغلك أبدًا إنك تقارن نفسك بحد أو تثبت إنك أحسن من أى حد".

وأردفت: "هتلاقي إنك مش عايز أى حاجة لنفسك وكل اللي بتفكر فيه إزاى تسعد اللي بتحبهم، هتلاقي نفسك مش لاهث ورا أى حاجة وراضي بأبسط الحاجات وشايف سعادتك فيها، هتتأكد إن زحمة الناس في حياتك لا تعني أى شئ وإن عيلتك بس هى اللي الباقية لك. هيزيد إيمانك بالقضاء والقدر وهتؤمن إن الخيرة فيما إختاره الله. لما توصل للمرحلة دي ما تحاولش تغير من نفسك لأنك بالشكل ده بقيت مَلِكًا على نفسك، فاهم جدًا ومتصالح مع نفسك ومطمن من جواك".

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صباح النور، انهارده يوم حلو، انا عن نفسي قررت كده 🙃💙 في مرحلة في حياتنا بنوصلها إسمها مرحلة التصالح مع النفس، لما توصل للمرحلة دي هتلاقي نفسك مش مضطر للدخول في أى نقاش أو جدال، و لو حصل و دخلت مش هتحاول تثبت للي بيجادلك إنه غلطان أو إنك صح و تلاقيك بتقوله في سرك" من فضلك خد أفكارك و إمشي ". و لما حد يكدب عليك هتسيبه يكدب و بدل ما تواجهه بإنه بيكدب هتستمتع بشكله و هو بيكدب مع إنك عارف الحقيقة. كمان هتتأكد إنك مش هتقدر تصلح الكون و أن الجاهل هيفضل على جهله مهما كان مثقفاً و أن الغبي هيفضل طول عمره غبي. و هترمي كل مشاكلك و همومك و كل اللي بيضايقك ورا ضهرك و هتكمل حياتك، ساعات يمكن تفتكر حاجات تضايقك من وقت للتاني، بس ما تقلقش هترجع لحالة التصالح تاني. و هتمشي في الشارع باشا بإبتسامه كلها سخرية و إنت شايف الناس بتتلون و تتصارع و تخدع بعضها عشان حاجات لا ليها لزوم ولا قيمة. و هتعرف كويس إن فرحة النهاردة جاى وراها حزن بُكره و حزن النهاردة برضه جاى وراه فرحة بكره، و إن مافيش حاجة بتدوم و لا رد لقضاء الله. مش هيفرق معاك مين بيسأل عليك و مين ما بيسألش. و مش حيشغلك أبداً إنك تقارن نفسك بحد أو تثبت إنك أحسن من أى حد. هتلاقي إنك مش عايز أى حاجة لنفسك و كل اللي بتفكر فيه إزاى تسعد اللي بتحبهم. هتلاقي نفسك مش لاهث ورا أى حاجة و راضي بأبسط الحاجات و شايف سعادتك فيها. هتتأكد إن زحمة الناس في حياتك لا تعني أى شئ و إن عيلتك بس هى اللي الباقية لك. هيزيد إيمانك بالقضاء و القدر و هتؤمن إن الخيرة فيما إختاره الله. لما توصل للمرحلة دي ما تحاولش تغير من نفسك لأنك بالشكل ده بقيت مَلِكاً على نفسك، فاهم جداً و متصالح مع نفسك و مطمن من جواك. 𝘄𝘀

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