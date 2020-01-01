«الصناعات الهندسية»: جميع القطاعات ستشارك في مبادرة تشجيع المنتج المحلي

صرح المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن غرفة الصناعات الهندسية ستشارك فى مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، مؤكدًا أن هناك أكثر من 20 ألف شركة ومصنع من اتحاد الصناعات سيشاركون في تلك المبادرة.و أكد القاضي لـ"الدستور"، أن جميع القطاعات ستشارك فى المبادرة ماعدا قطاع السيارات لأن تلك القطاعات المنوط بها كل ماهو مسجل في البطاقات التموينية، لافتًا إلى أن هناك تنسيق حاليا بين الغرفة والحكومة لكيفية تسويق منتجات المصانع.وتابع نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أنه من الممكن إطلاق منصة إلكترونية لعرض منتجات المصانع عليها، أو تدشين معارض مع اخذ كافة الاجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى وجود عربات متجولة في المحافظات ومحملة بالبضائع.الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع الاستهلاك تستهدف تخفيض إضافي للأسعار بقيمة 4 لـ5%، عن طريق التقسيط، وبخصومات 20% ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية المقدرين بـ64 مليون مواطن، متابعة: "نتحدث عن مبادرة بحجم سلع يصل لـ100 مليار جنيه.وسيتم طرح العديد من السلع بأسعار مخفضة، ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية للحصول على السلع المعمرة وغير المعمرة ومجموعة كبيرة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الخفيفة والثقيلة والملابس الجاهزة والأثاث وكل المنتجات الخاصة بتشطيبات المنازل.