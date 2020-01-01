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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأطباء» تنعى مدير التأمين الصحي السابق بجامعة حلوان لوفاته بكورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:11 م
الدكتور سمير محمد
الدكتور سمير محمد مدني
فاتن خديوى
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سمير محمد مدني مدير التأمين الصحي بجامعة حلوان سابقا، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، لافتة إلى أنه الشهيد رقم 111 الذى توفى بفيروس كورونا.

وفى سياق متصل سجلت وزارة الصحة والسكان أمس الاثنين، 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 24975 حالة، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".
الدكتور سمير محمد مدني
الدكتور سمير محمد مدني

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