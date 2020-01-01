«الرافدين» تصدر كتاب «مارسيل بروست والتخلص من الزمن»

صدرت مؤخرًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "مارسيل بروست والتخلص من الزمن" من تأليف جيرمين بريه٬ وترجمة نجيب المانع، ويقع الكتاب في 342 صفحة من القطع الوسط.يشير المترجم في مقدمته للكتاب: "إن هذا الكتاب في حقيقة الأمر مصاحبٌ قيّمٌ جدًّا لقراءة رواية «بحثًا عن زمان مفقود»، ولي مقدمة تُقرأ من جانب من لم يعرفوا بروست بعد، كما أنه ليس دليلًا لتفاصيل «الموضة» والشخصيات أو الأماكن، وهو بوجه خاص ليس بديلًا يُغني عن قراءة بروست، أي نوعًا من الطرق الأقصر للحديث الأنيق حول أوديت وفرانسواز أو موريل، أنّه عمل يجب قراءته مع الرواية العظيمة كنوع من البوصلة التي تحدد الاتجاه وليس سوى القارئ العنيد من يعلن أنّه ليس بحاجة لمثل هذه البوصلة.ويشير أيضًا: "تؤسّس المسافات الاجتماعية على فرضية أن الناس الذين لا نعرفهم هم مختلفون عنا، وهذا الاعتقاد يزيل الملامح الانسانية عن ردود الفعل الاجتماعية ويخلق وجهة نظر مشوّهة، وبذلك تدخل في المجتمع مهزلة التناقضات في المواقف والآراء وحكايات القيل والقال".