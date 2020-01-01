تهديدات أمريكية بالرد على أي عمل عسكري إيراني

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن الجنرال كينيث ف. ماكينزي جونيور، القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، تهديداته لإيران، بأن أي عمل عسكري تقوم به إيران في المنطقة ستكون تكلفته باهظة الثمن.فيما أكد أن بلاده ستدفع نحو المضي قدمًا في حظر الأسلحة المفروض على إيران في الأمم المتحدة، مضيفًا في مؤتمر صحفي، عبر الهاتف، الثلاثاء، مضيفًا إلى أن عددًا من القوات الأمريكية في المنطقة يرتبط ارتفاعًا وانخفاضًا، بالتطورات على المستوى الإقليمي.وأضاف أن طهران "لها موقف حساس جدًّا" في المنطقة، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير كانون الثاني الماضي 2020.وحول تواجد القوات الأمريكية في العراق، أكد الجنرال ماكينزي، أن السلطات العراقية ترحب بالوجود الأمريكي، معتبرًا أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "يفعل كل الأمور بشكل صحيح"، وأن الولايات المتحدة تتفق مع توجهات الحكومة العراقية فيما يتعلق بميليشيات الحشد الشعبي، مشددًا على أن الحكومة العراقية ملتزمة بتأمين القوات الأمريكية، فيما أشاد أيضًا بالانخراط في "الحوار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية.وحول الدعوات العراقية المطالبة برحيل القوات الأمريكية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام، قال ماكنزي، إن هناك مشاورات مع الحكومة العراقية حول الوجود الأمريكي.