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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دون مكياج.. لقاء الخميسي في أحدث ظهور (صورة)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:00 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
هدير شعراوي
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نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلقت لقاء الخميسى على الصورة قائلة: "صباح الهنا".

يُشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر.

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