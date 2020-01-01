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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التنمية الثقافية» يفتتح ليالي الصيف بـ«ثنائي العود»

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:57 ص
ثنائي العود
ثنائي العود
نضال ممدوح
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يفتتح قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ أولى حفلات الموسم الصيفي في الثامنة مساء الخميس 16 يوليو الجاري٬ بحفل ثنائي العود "غسان اليوسف ودينا عبد الحميد" بحديقة قصر المانسترلي في المنيل، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لكل الحضور.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات التراثية لكبار الملحنين مثل: "محمد عبد الوهاب (موسيقى وطني حبيبي وسهرت منه الليالي)، سيد مكاوي (يامسهرني)، فيروز (البنت الشلبية) بالإضافة إلى مجموعة من مؤلفات دينا "لونجا دينا–سماعي نهاوند" ومؤلفات غسان "أه – رفيقة الحلم"، ويختتما الحفل بتقديم العزف الثنائي على عود واحد بمقطوعة "لونجا رياض" للموسيقار رياض السنباطي ومجموعة تنويعات لأشهر ألحان الموسيقار فريد الأطرش".

اشتهر الثنائي بالعزف بتقنية "أصبع ووتر"، وهي طريقة العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الأخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبدالحميد يعدان أول ثنائي عربي لآلة العود، ودرسا العود في طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي، وشاركا في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها: مهرجان العود بتطوان (المغرب)، مهرجان العود الدولي برعاية دار الأوبرا المصرية، كما شاركا في العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.

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