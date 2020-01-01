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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استرداد 21 فدانا بالسادات وإزالة 178 حالة تعد في المنوفية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:44 ص
إزالة تعد بالمنوفية
إزالة تعد بالمنوفية
ولاء القاضى
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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن استرداد (21) فدان أملاك دولة بقرية الخطاطبة بمركز السادات، كما تم تنفيذ (5) حالات تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز أشمون بإجمالي مساحة 1540 مترا، وذلك ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون.

وصرح المحافظ بأنه تم إزالة 178 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق أعمال الموجة لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة 62 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالي مساحة 6608 أمتار وإزالة 116 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 92 فدانا.

ووفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الإثنين إزالة 30 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة و5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ الموجة الـ (16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، مؤكدا تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.
إزالة تعد بالمنوفية
إزالة تعد بالمنوفية

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