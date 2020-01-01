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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سكرتير نيابة في مشاجرة على قطعة أرض بكفر الشيخ

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:44 ص
حبس متهم
حبس متهم
حسام التمساح
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أمر المستشار أيمن ناصر، وكيل النائب العام بنيابة بيلا، بسكرتارية أحمد عبد الله، اليوم الثلاثاء، حبس سكرتير نيابة وشقيقه موظف بمجلس الدولة و3 آخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتشاجر بسبب قطعة أرض في كفر الشيخ.

وانتقل وكيل النائب العام للاستعلام عن الحالة الصحية، للمتهم المصاب بطلق ناري بالقدم، واستمعت النيابة لأقواله.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بكفر الشيخ بنشوب مشاجرة بين سكرتير نيابة وشقيقه موظف بمجلس الدولة من طرف، وأقربائهم من طرف آخر بسبب خلافات على قطعة أرض، وخلال المشاجرة تعدي المتهمين بالطرف الثاني على الشقيقين بإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابة أحدهم بطلق ناري بالقدم.

وتبين من التحريات أن الشقيقين على خلاف خالهم وأبنائه بسبب قطعة أرض، وتجدد الخلافات أطلق المتهمون من الطرف الثاني أعيرة نارية صوبهم.

البداية عقب تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بورود بلاغ لضباط مباحث مركز بيلا، من مستشفى بيلا المركزي، بوصول موظف بمجلس الدولة، إثر إصابته، بطلق ناري بالقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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