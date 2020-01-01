ندب المعمل الجنائي لفحص حريق محطة بنزين بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق محطة وقود شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع في مخزن للزيوت داخل المحطة بمنطقة زهراء مدينة نصر.وسيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق داخل محطة بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كل الاتجاهات دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل محطة وقود فى مدينة نصر، وانتقلت 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.