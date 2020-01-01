«شركة وساطة».. أبرز معالم خطة «النصر» لاستعادة مكانتها التاريخية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن قيادات شركة النصر للاستيراد والتصدير هم من يحددون المكانة التي يجب أن تصل إليها الشركة، متمنيًا أن تقوم الشركة بأداء نشاطها الذي أنشئت من أجله وتصبح شركة تقود قطاع الاستيراد والتصدير في مصر عن طريق الوساطة وليس التجارة من خلال توضيح الفرص والمنتجات المصرية للمستوردين بالخارج.وأضاف توفيق في تصريح خاص لـ"لدستور" أن شركة النصر كانت تستهدف أسواق معينة، حيث تعد هذه الشركة نموذجًا يعتمد على العرض من خلال منصات الإلكترونية وتوفير اللوجيستيات المتكاملة والخدمات المتكاملة في جميع أنحاء العالم وليست في إفريقيا فقط، كما أن هناك خطة يتم وضعها من خلال مجلس إدارة ذي خبرة كبيرة ومتنوعة من القطاع الخاص حتى تستطيع الشركة أن تتحول خلال 18 شهرًا إلى شركات تمتلك كافة الآليات والموظفين الذين يستطيعون تنفيذ هذه الخطة الطموحة.وأشار الوزير إلى أن شركة الوساطة هي مجرد منطقة جغرافية، حيث قررت الوزارة أنها لم تعمل بها كدولة ولكن ستعمل بها كلوجستيات فقط وليست وساطة وتسويق، وترك الوساطة والتسويق في هذه المنطقة في الشركة التي تساهم فيها قطاع الأعمال، مؤكدًا أنه قرار استراتيجي تم اتخاذه.وأوضح أن شركات قطاع الأعمال قد تعرضت إلى التعطيل عن العمل جراء انتشار فيروس كورونا، نظرًا لأن خدمات هذه الشركة تعتمد على بعض الخدمات التي تقدمها النصر للاستيراد والتصدير، ولذلك ستقوم الوزارة بعمل كتالوج إلكتروني يحتوي على جميع منتجات الشركات المصرية واحتياجاتها، وكذلك لتوفير الخدمات اللوجستية التي تعتمد عليها شركة الوساطة والتسويق في شمال إفريقيا، مضيفًا أن الوزارة لديها اتفاق مع شركائها على أن يتم تنفيذ الشركة قبل نهاية الصيف.