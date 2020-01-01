رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شركة وساطة».. أبرز معالم خطة «النصر» لاستعادة مكانتها التاريخية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:39 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
طباعة
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن قيادات شركة النصر للاستيراد والتصدير هم من يحددون المكانة التي يجب أن تصل إليها الشركة، متمنيًا أن تقوم الشركة بأداء نشاطها الذي أنشئت من أجله وتصبح شركة تقود قطاع الاستيراد والتصدير في مصر عن طريق الوساطة وليس التجارة من خلال توضيح الفرص والمنتجات المصرية للمستوردين بالخارج.

وأضاف توفيق في تصريح خاص لـ"لدستور" أن شركة النصر كانت تستهدف أسواق معينة، حيث تعد هذه الشركة نموذجًا يعتمد على العرض من خلال منصات الإلكترونية وتوفير اللوجيستيات المتكاملة والخدمات المتكاملة في جميع أنحاء العالم وليست في إفريقيا فقط، كما أن هناك خطة يتم وضعها من خلال مجلس إدارة ذي خبرة كبيرة ومتنوعة من القطاع الخاص حتى تستطيع الشركة أن تتحول خلال 18 شهرًا إلى شركات تمتلك كافة الآليات والموظفين الذين يستطيعون تنفيذ هذه الخطة الطموحة.

وأشار الوزير إلى أن شركة الوساطة هي مجرد منطقة جغرافية، حيث قررت الوزارة أنها لم تعمل بها كدولة ولكن ستعمل بها كلوجستيات فقط وليست وساطة وتسويق، وترك الوساطة والتسويق في هذه المنطقة في الشركة التي تساهم فيها قطاع الأعمال، مؤكدًا أنه قرار استراتيجي تم اتخاذه.

وأوضح أن شركات قطاع الأعمال قد تعرضت إلى التعطيل عن العمل جراء انتشار فيروس كورونا، نظرًا لأن خدمات هذه الشركة تعتمد على بعض الخدمات التي تقدمها النصر للاستيراد والتصدير، ولذلك ستقوم الوزارة بعمل كتالوج إلكتروني يحتوي على جميع منتجات الشركات المصرية واحتياجاتها، وكذلك لتوفير الخدمات اللوجستية التي تعتمد عليها شركة الوساطة والتسويق في شمال إفريقيا، مضيفًا أن الوزارة لديها اتفاق مع شركائها على أن يتم تنفيذ الشركة قبل نهاية الصيف.

موضوعات متعلقة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

تداول إجابات 3 لغات بصفحات الغش.. و«التعليم»: نتتبع مصدرها

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكاره نسب ابنتها بالدقهلية

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطر كورونا على المصابين بفقر الدم المنجلي

توهج فضائي فائق يقلق علماء الفلك

علماء يحذرون من كارثة على الأرض

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تصدر كتاب «مارسيل بروست والتخلص من الزمن»

«التنمية الثقافية» يفتتح ليالي الصيف بـ«ثنائي العود»

فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب