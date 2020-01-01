الأوبرا: إقامة مهرجان الموسيقى العربية في موعده هذا العام

قال الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والباليه بالأوبرا، إنه تم استغلال فترة الغلق بسبب فيروس كورونا في إجراء صيانة لمسارح الأوبرا.وأشار داغر خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن البرامج الثقافية الخاصة بالأوبرا جاهزة لحين إصدار قرار الفتح التام واستقبال المواطنين بنسب أكثر من 25%.وأكد رئيس البيت الفني للموسيقى والباليه بالأوبرا، أن مهرجان الموسيقى العربية من أهم الفعاليات الثقافية التي تتم كل عام، ويُعقد كل عام في بداية نوفمبر ومن المقرر إقامته هذا العام في الموعد نفسه، لافتًا إلى أن المسارح والحفلات تستوعب 25% من الجماهير فقط وفقًا للإجراءات الاحترازية.