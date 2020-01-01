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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة انتخابات محكمة شبين تتلقى طلبات ترشيح الشيوخ لليوم الرابع

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:32 ص
محكمة شبين
محكمة شبين
ولاء القاضى
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وسط تشديدات أمنية مكثفة، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت منذ قليل اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار السيد الحراني، في تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ من قبل المرشحين لليوم الرابع على التوالي، الذين بلغ عددهم حتى الآن ١٢ مرشحا، تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية.

كان الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أعلن أن عدد المتقدمين للكشف لمجلس الشيوخ، 31 مرشحا تحت إشراف الدكتور هانى فهمى مدير القومسيون الطبي للجنة الانتخابات في المنوفية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم تخصيص مستشفيات شبين الكوم التعليمي، ومستشفى بركة السبع، والمركزي الصحي بمدينة الباجور، وذلك لتوقيع الكشف على المتقدمين كمرشحين لمجلس الشيوخ.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه سيتم إعلان النتائج خلال 72 ساعة من إجراء الكشوفات على المرشحين لمجلس الشيوخ.
محكمة شبين
محكمة شبين
محكمة شبين
محكمة شبين

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