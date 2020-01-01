إسماعيل نصر الدين: «الأسمرات 3» نقلة حضارية للقضاء على العشوائيات

أشاد المهندس إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات 3، باعتباره واحدا من أضخم المشاريع القومية التي تقيمها الدولة لتطوير العشوائيات.وقال نصرالدين: "إنها فرحة لمصر ولملايين المصريين، أن تقام مثل هذه المشاريع الضخمة، وتقضي نهائيا على سكان الصفيح والخيش والصناديق الخشبية في أماكن خطرة وشهدت مآسي على مدى العقود الماضية".ونوه في بيان له اليوم، بإصرار الرئيس السيسي على تقديم مناطق بديلة لسكن العشوائيات وأهلها.ولفت نصر الدين، إلى أن الأسمرات 3 يوفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، ومجانا دون مقابل، وتسلم الوحدات السكنية للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي.وأضاف: "إن ما تشهده مصر من حركة عمرانية ورغبة مؤكدة في التصدي للعشوائيات، يؤكد إصرار الرئيس على إحداث نقلة حضارية في حياة المصريين".